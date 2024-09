Latina, donna accoltella il padre e viene arrestata. L’uomo operato al Goretti, è grave

LATINA – E’ stabile, ma resta ricoverato in Rianimazione e in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina l’uomo di 67 anni che ieri mattina è stato accoltellato dalla figlia nell’abitazione in cui vivono in viale Kennedy. La donna, una 38enne che ieri è apparsa in stato di shock, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e si trova piantonata in ospedale nel reparto di Psichiatria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dalla Volante della Polizia, è stato l’uomo ferito a dare l’allarme prima che la moglie, uscita per una mezz’ora per fare la spesa, rincasasse e si trovasse di fronte alla scena con il marito sanguinante. Difficile al momento dire che cosa sia accaduto in quei momenti. Quello che al momento è noto è che la figlia ha colpito il padre all’addome con un coltello causandogli una ferita profonda che ha colpito gli organi interni, e che gli agenti non hanno trovato nell’appartamento segni di colluttazione, l’uomo dunque non ha reagito o non ha avuto la possibilità di difendersi, perché preso alla sprovvista. La 38enne non ha saputo, almeno sulle prime, riferire cose coerenti.

L’uomo vista la gravità della situazione è stato trasferito d’urgenza in codice rosso in ospedale dove è stato operato dall’equipe di chirurgia e resta in pericolo di vita. Toccherà agli investigatori della squadra Mobile ricostruire quanto accaduto e il contesto in cui è avvenuta l’aggressione. Il coltello è stato trovato dagli agenti ed è stato subito sequestrato.