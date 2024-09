Scauri, dagli arresti domiciliari spacciava cocaina e crack: in carcere

MINTURNO – Spacciava da casa dove era detenuto agli arresti domiciliari, un 44 enne originario di Napoli è stato arrestato dai carabinieri la scorsa notte a Scauri di Minturno. L’uomo, sorpreso in casa subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare durante la quale i militari hanno trovato 14 dosi di cocaina, 31 dosi di crack e vario materiale per il confezionamento della droga. Nella disponibilità dell’uomo anche la somma in contanti di 4.320 suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta il frutto dell’attività di spaccio. Durante la perquisizione sono state trovate anche 75 cartucce per arma da fuoco calibro 12 illecitamente detenute. Droga, contanti e proiettili sono stati sequestrati.

Al termine delle formalità di rito i militari dell’Arma su disposizione dell’A.G. di Cassino che ha coordinato le operazioni hanno portato l’arrestato nella Casa Circondariale di Cassino.