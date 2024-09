Addio a Domenico Pieralli, re delle notti di Latina

LATINA – E’ morto improvvisamente, nel pomeriggio di venerdì, Domenico Pieralli, 62 anni, informatico con un passato da dj e organizzatore di eventi, conosciutissimo a Latina. I concerti al Vicolo Cieco, poi il Bird e il Melarossa, protagonista delle notti pontine. In tanti in queste ore lo stanno ricordando sui social dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa. Le ultime immagini in un video girato da Emilio Andreoli proprio sulla movida anno ’80-’90 che aveva contribuito con altri a far crescere.