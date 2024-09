Sermoneta, convegni, masterclass e show cooking alla Secolare Fiera di San Michele

SERMONETA – La secolare Fiera di San Michele di Sermoneta, in programma dal 26 al 29 settembre 2024 a ingresso gratuito e organizzata dall’amministrazione comunale, con il sostegno di Arsial e Regione Lazio, sarà anche un importante momento di confronto sulle tematiche legate al mondo dell’agricoltura attraverso importanti convegni.

Si inizia il 26 settembre alle ore alle ore 18 con la presentazione delle modifiche alla Legge Regionale 38 del 1999 nell’ambito delle zone agricole, con la semplificazione per le imprese agricole. Dopo i saluti istituzionali affidati al sindaco Giuseppina Giovannoli e all’assessore al commercio e agricoltura Melissa Girardi, interverranno il prof. Enrico Martinoli, il dottor Igor Timpone presidente dell’ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali di Latina e il geometra Giovanni De Gol. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale Vittorio Sambucci, vice presidente della commissione Agricoltura della Regione.

Venerdì 27 settembre alle 17, in collaborazione con la Fondazione BioCampus ci sarà lo show cooking con il Carpaccio di bufala, marinato alle erbe aromatiche della macchia mediterranea sermonetana e verdurine di stagione in agro dolce e trombolotto, a cura dello chef Fausto Ferrante. Alle 19 ci sarà “Uniti dal gusto: integrazione e sviluppo del progetto “Il cibo nella terra del mito” con l’intervento del sindaco Giuseppina Giovannoli, dell’assessore Melissa Girardi, Marco Carpineti presidente del Gal, Andrea Chiarato assessore allo sport del Comune di Latina, Lidano Lucidi Sindaco di Sezze, Antonio Saccoccio dell’Ecomuseo dell’Agro Pontino, il sociologo Massimo Di Guglielmo. Modera la giornalista Tiziana Briguglio vice presidente di Arga Lazio. Al termine degustazione di prodotti tipici.

Sabato 28 settembre alle 16.30 il convegno di Coldiretti e Fondazione Biocampus “Trasparenza e competenza per la tutela e la valorizzazione del nostro made in Italy”. Tra gli interventi Carlo Picchi direttore provinciale di Coldiretti e presidente della Fondazione Biocampus, Daniele Pili presidente provinciale Coldiretti e Simone D’Ambrosio agronomo di Coldiretti Latina.

Domenica alle ore 18.30 infine una masterclass di vini con l’Associazione Italiana Sommelier, a cura di Confagricoltura.