Si insedia il nuovo capo della Squadra Mobile di Latina: è Guglielmo Battisti

LATINA – Si è insediato questa mattina a Latina, Guglielmo Battisti, 44 anni, nuova capo della Squadra Mobile della Questura. Piemontese, laureatosi nel 2003 in giurisprudenza a Milano, frequentatore corso del Commissari a Roma nel periodo 2005 – 2007. Dal 2008 al 2012 in forza alla Questura di Novara dove ha diretto vari uffici (Upgsp, Immigrazione e Squadra Mobile), poi il trasferimento a Cuneo dal nel 2012 dove ha diretto la sua prima Squadra Mobile. Il suo ultimo incarico sempre come dirigente del gruppo investigativo è stato a Reggio Emilia. Subentra al dr. Mattia Falso da oggi in servizio presso la questura di Roma.

In arrivo a Latina anche altri due funzionari cui spetteranno nuovi incarichi operativi. Sono Gianmaria Garzo, 39 anni, napoletano, laureatosi in giurisprudenza nel 2009, vanta il conseguimento di una specializzazione in professioni legali e una laurea triennale in scienze politiche e relazioni internazionali; consegue inoltre il master di II livello in scienze della sicurezza. Frequenta il corso per Commissari della Polizia di Stato fino al 2013 e, al termine, assegnato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi; dal 2016 è nominato Vice Dirigente del Reparto Mobile di Senigallia e dal 2022 dirigente del Commissariato di Melfi (Pz).

E Andrea Colapetella, 31enne campano, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, accede ai ruoli dell’Amministrazione di P.S. risultando vincitore del concorso per Vice Ispettori della Polizia di Stato venendo al termine assegnato alla Questura di Napoli, anno 2019, dove presta servizio presso il Commissariato “Decumani” e, nel frattempo, consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Nel 2023 supera brillantemente il concorso da Commissario della Polizia di Stato frequentando il 112° Corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo inoltre il master di II livello in scienze della sicurezza pubblica. Assegnato alla Questura di Latina, per i primi sei mesi di servizio svolgerà un tirocinio operativo presso le varie articolazioni della Questura di Latina. (in foto il questore di Latina Fausto Vinci con il dirigente della Mobile (a destra) e gli altri due nuovi funzionari)