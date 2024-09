Formia, furia in caserma, coppia arrestata

FORMIA – Molestava i clienti di un noto locale della zona della movida di Formia e quando sono arrivati i carabinieri, visto l’evidente stato di alterazione psico-fisica e il comportamento aggressivo di un 33 enne, hanno deciso di accompagnarlo in caserma per le procedure del caso. E’ accaduto nel fine settimana, ma quando il giovane, un cittadino di Formia, è arrivato nei locali del Comando Stazione dopo aver fornito false generalità, improvvisamente e senza alcun motivo ha cominciato a dare in escandescenza: si è scagliato contro i militari intervenuti creando non pochi disordini nei locali e ferendo lievemente un militare.

L’atteggiamento del ragazzo diventava ancora più aggressivo quando in caserma arrivava la fidanzata, una ragazza ucraina di 27anni. Anche lei, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si scagliava contro la porta di ingresso del Comando, rompendo il vetro. Per entrambi sono scattate le manette ai polsi per i delitti di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale oltre a distruzione di opere militari.