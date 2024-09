“Strada frequentata da ciclisti”: sulle provinciali lepine arriva la segnaletica speciale

LATINA – Arriva una segnaletica stradale ad hoc per ricordare ad auto e altri mezzi a motore di rispettare la distanza di sicurezza dalle biciclette. Succede sulle strade provinciali (per ora quelle di collina) per iniziativa della Provincia di Latina a tutela dei numerosi ciclisti che quotidianamente percorrono quelle arterie. L’istallazione, curata dal Settore Viabilità e Trasporti, avverrà in via sperimentale nei prossimi giorni nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione e ad integrazione della segnaletica verticale già esistente. “La scelta delle strade collinari – spiegano dall’Ente di via Costa – , è stata adottata in quante le stesse presentano caratteristiche strutturali di carreggiata ridotta con la presenta di curve e tornanti con bassa visibilità”.

QUALI STRADE – Le strade interessate sono: S.P. Norbana nel Comune di Norma; S.P. Sermontana nel Comune di Sermoneta; S.P. Ninfina I – tratto dall’Abbazia di Valvisciolo, passando per i Comuni di Bassiano e Sezze; S.P. di accesso a Pisterzo nel Comune di Prossedi; S.P. Marcheggiana e Casini nel Comune di Roccasecca dei Volsci; S.P. Roccasecca dei Volsci e S.P. di accesso a Maenza.

“L’istallazione dei cartelli nasce dalla volontà di dare attenzione ai ciclisti sulla strada, regolamentando la distanza minima di sicurezza che gli automobilisti devono rispettare dai ciclisti. – dichiara il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli – “Il numero di incidenti che coinvolgono i ciclisti e il numero sempre crescente delle loro presenze sul nostro territorio impongono nuove strategie sul corretto comportamento nella interazione tra mezzi a motore e biciclette. Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno procedere all’istallazione di opportuna segnaletica, facendo ricadere la scelta su quelle strade, che per loro stessa conformazione, richiedono un trattamento più attento.” Il potenziamento della segnaletica verticale si inserisce nelle iniziative dell’Ente per

promuovere la cultura della sicurezza stradale, preannunciata dalla campagna “Con Guido fai strada”.