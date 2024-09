Torna a Latina la Pigiama Run, per sostenere le famiglie dei piccoli malati oncologici

LATINA – Venerdì 20 settembre a partire dalle 18, in piazza del Popolo a Latina, e in contemporanea in altre 40 città italiane, si terrà la Pigiama Run 2024, la corsa-camminata non competitiva, patrocinata dalla Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Latina, organizzata a livello nazionale dalla sede centrale della LILT. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla creazione di un fondo per sostenere le famiglie dei piccoli pazienti oncologici.

Settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori infantili e la LILT è storicamente accanto ai piccoli malati oncologici. Corriamo in pigiama per manifestare solidarietà ai bambini malati di tumore che in pigiama devono stare tutto il giorno. “Non occorre essere allenati, non importa l’età, l’unico requisito richiesto per partecipare è: indossare il PIGIAMA! Al termine della manifestazione l’outfit più originale verrà premiato dalla nostra giuria – dicono dalla Lilt – L’ evento è simbolico e vuole divertire e nello stesso tempo sensibilizzare sul tema”

Come per la scorsa edizione, nell’organizzazione dell’evento siamo stati affiancati dall’OPES Latina e dall’associazione CSC Città Sport Cultura, mentre ad animare il Village, per i più piccoli, ci saranno gonfiabili e palloncini del Mc Donald’s e l’animazione dei volontari di LILT Giocare in Corsia che durante l’anno portano l’allegria nel reparto pediatrico del Goretti. A rendere ancora più divertente e animato il percorso lungo le vie della città, ci penserà la professionalità e l’entusiasmo di Luana Santucci di Enjoy Walking.

Per iscriversi basta andare sul sito https://www.pigiamarun.it/latina/ e compilare il modulo con i propri dati. Una volta completata l’iscrizione, i partecipanti riceveranno un’e-mail di conferma contenente un QR code che servirà per ritirare, il giorno dell’evento, pacco gara con i gadget degli sponsor tecnici e pettorale numerato presso il Village in Piazza del Popolo a partire dalle ore 18.00. Alle 19.00 si partirà tutti insieme in contemporanea con le altre LILT partecipanti e si attraverseranno le vie del centro. La durata del percorso sarà di circa un’ora.