Anche a Latina l’appuntamento con la Fitwalking for AIL

LATINA – Sabato 28 Settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Per l’ottava edizione si tornerà a camminare, da nord a sud, in ben 35 città italiane e tra queste a Latina.

Il fitwalking – spiegano da Ail – significa letteralmente “camminare per la forma fisica”: è il denominatore comune per tutte le attività motorio-sportive, per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute e per il benessere. La Fitwalking For AIL rientra tra le varie attività collegate al progetto ambiente e salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, un approccio integrato che comprenda l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale.

IL PERCORSO A LATINA – L’evento di sabato 28 settembre partirà dalla sede AIL in via Tanaro 27. L’appuntamento è alle 9:30 con colazione offerta dalla sezione di Latina, poi alle 10:30 prenderà il via la camminata nel centro cittadino lungo un percorso di 3,3Km.

ISCRIZIONI – La quota di iscrizione è di dieci euro. Per iscriversi https://fitwalking.aillatina.com/

Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina sono media partner dell’evento