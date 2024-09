Treni, ritardi per chi viaggia da Roma verso Latina-Formia

LATINA – Giornata difficile per i pendolari pontini. Dalle 14:50 la circolazione è stata rallentata sulla linea Roma-Napoli via Formia per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea tra Roma Termini e Roma Casilina ed è tornata regolare solo alle 17 dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno disperso il gruppo. Nel frattempo però treni Intercity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.

Disagi pesanti si sono registrati sulla stessa linea anche tra Minturno e Roma, in direzione di Roma, a partire dalle 6 di questa mattina per un guasto alla linea a Itri. I treni hanno subito forti ritardi e la situazione è stata risolta solo alle 13:45 dopo l’intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e sono state attivate corse con bus per i treni Regionali tra Minturno e Priverno.