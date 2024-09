Un murales con il Manifesto di Ventotene, Josep Borrell: “Contiene i valori in cui crediamo”

VENTOTENE – “Il Manifesto di Ventotene è la base dell’Unione Europea e rappresenta tutti i valori in cui crediamo, lo manderei a Putin”. Lo ha detto a Ventotene Josep Borrell, alto rappresentante della Politica estera dell’Ue, che domenica 1° settembre ha inaugurato sull’isola pontina il murales che riproduce il testo dello scritto di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, considerato il documento fondativo dell’Unione Europea.

L’opera, finanziata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea nell’ambito del progetto ‘Eu Street Art’, realizzata sul muro di cinta del palazzo comunale di Ventotene in Piazza Castello dagli artisti Giovanni Anastasia e Valeria Iozzi, è stata promossa dall’associazione La Nuova Europa e inaugurata in occasione dell’apertura del 43° Seminario federalista promosso dall’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli. “Questo Manifesto – ha detto Borrell – ha fornito la visione per un’Europa più unita e più forte, un progetto che stiamo ancora realizzando”.

Il Seminario di formazione, organizzato dall’ Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli” con il Comune di Ventotene, con il patrocinio della Provincia di Latina, proseguirà fino al 6 settembre presso il Centro polivalente “Terracini” di Ventotene dove oltre cento giovani seguiranno 8 sessioni di formazione e dibattito, e parteciperanno a gruppi di lavoro sui temi più attuali dell’UE.

“Il seminario di quest’anno – ha affermato Mario Leone, direttore dell’Istituto Spinelli – avrà una compresenza importante di testimonianze e di relatori europei e internazionali. Ci saranno due seminari paralleli dedicati alle riforme possibili dell’UE e del governo del mondo, con la partecipazione di studenti da tutto il mondo grazie anche alla collaborazione con il World federalist movement. Dobbiamo questa 43° edizione del Seminario nazionale di formazione federalista alla Regione Lazio, che, ancora una volta, sostiene il Comune di Ventotene e l’Istituto Altiero Spinelli in questa grande impresa. Il Seminario cade in un momento ancora una volta drammatico per l’esistenza umana, con tanti conflitti mondiali in corso; abbiamo il dovere di costruire occasioni di dialogo tra i decisori politici e le istituzioni, tra le associazioni e le giovani generazioni, partendo da un luogo simbolo come Ventotene. Ventotene rappresenta la sconfitta del totalitarismo e la rinascita grazie al Progetto di Manifesto per un’Europa libera e unita. Vogliamo un Seminario aperto ai cittadini e ai tanti turisti che sono presenti sull’Isola proprio per integrare ancora di più le esperienze e le prospettive con un programma di eventi che abbiamo condiviso con l’Amministrazione comunale. Con questi incontri vogliamo consentire una riflessione volta a garantire la realizzazione di istituzioni su basi federali, come nel programma di Altiero Spinelli, Ursula Hirschmann, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e di tante e tanti militanti per la pace e la democrazia internazionale che qui, a Ventotene, hanno avuto la capacità di “andare oltre” l’immaginabile nel corso della Seconda guerra mondiale.”