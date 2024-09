Vasto rogo in via della Polveriera, famiglie evacuate

Un grosso incendio è scoppiato in via della Polveriera, a ridosso della Pontina, nel territorio comunale di Cisterna. Le fiamme, alimentate dal vento sostenuto e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente colpendo le campagne circostanti, ma sono arrivate a raggiungere anche le abitazioni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze.

Le richieste di aiuto giunte alla centrale operativa del 112 segnalavano la presenza di alcune persone in difficoltà che non riuscivano ad abbandonare la propria abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare una persona anziana che era rimasta bloccata in casa e hanno agevolato l’evacuazione di diverse famiglie. Il denso fumo scaturito dalle fiamme ha avvolto il cielo sopra la Pontina e la parte esterna dell’azienda Leonardo.