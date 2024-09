Violento scontro tra moto e suv, giovane di 25 anni elitrasportato a Roma

LATINA – Un grave scontro ha visto protagonisti nel pomeriggio di oggi una moto e un suv all’altezza dell’incrocio tra strada del Crocifisso e via Missiroli, nei pressi di Borgo Piave. Per cause ancora in fase di ricostruzione, un motociclista di 25 anni ha impattato contro l’auto, una Jeep Renegade, finendo contro il parabrezza del suv per poi sbalzare sull’asfalto diversi metri più avanti. Le gravi lesioni riportate dal centauro hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il giovane in ospedale a Roma. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.