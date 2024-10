Fuga di gas fuori dal liceo Grassi, scuola evacuata

LATINA. Emergenza intorno a mezzogiorno al liceo scientifico Grassi di Latina in via del Lido. La scuola è stata evacuata per una fuga di gas avvenuta all’esterno dell’edificio. Gli studenti sono stati fatti uscire e radunati nel piazzale della chiesa si Santa Rita, poi fatti allontanare. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine,polizia w vigili del fuoco, e i tecnici del gas.

Da settimane all’esterno della scuola c’erano cantieri per il rifacimento di alcune condutture del gas e secondo quanto si apprende già nel corso della mattina ragazzi e professori avevano notato il forte odore di gas. Poi la perdita improvvisa dal suolo definita fuori controllo.