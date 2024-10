Allarme rientrato dopo la fuga di gas, il preside Lifranchi: “Ragazzi perfetti quando è suonata la sirena di evacuazione: tutti in fila e sono usciti”

LATINA – “I ragazzi sono stati perfetti, devo complimentarmi con loro, l’ho già fatto oggi con la mail d’istituto e lo farò di nuovo domani al rientro a scuola. Quando hanno sentito la sirena di evacuazione e la campanella prolungata che segue, si sono messi in fila e sono scesi con ordine, non uno ha fatto qualcosa fuori posto. Qualcuno d’iniziativa ha anche distribuito delle mascherine per il covid rimaste a scuola”.

Il dirigente scolastico del Liceo Scientifico G.B.Grassi Vincenzo Lifranchi ha da poco ricevuto dai vigili del fuoco il via libera al rientro in classe, domani (venerdì), dopo l’emergenza che ha costretto nella tarda mattinata di oggi all’evacuazione della scuola di Via del Lido, e ripercorre con noi i minuti concitati, vissuti senza drammi. L’ultima buona notizia è che i due ragazzi che sono stati portati al pronto soccorso dopo la fuga di gas, sono in dimissione e la giornata sta prendendo la piega giusta.

“Grazie ad alcune decisioni prese tempestivamente, alcuni minuti prima che si alzasse nel cielo la nuvola rossa di terriccio sollevata dalla fuoriuscita di gas dal cantiere prospicente l’ingresso della scuola, gli studenti stavano già uscendo dalla porta retrostante”, racconta. Dalle classi del primo piano, poi anche da quelle superiori arrivavano infatti allarmi di un forte odore di gas, erano le 11,30 circa poi l’odore (per fortuna si tratta di metano) si è fatto intenso e nonostante le rassicurazioni degli operai nel cantiere, la scuola ha avvisato i vigili del fuoco e avviato l’evacuazione.

La strada (via Padre Sant’Agostino), è stata chiusa per oltre due ore, i ragazzi sono rimasti radunati nel piazzale della chiesa di Santa Rita seguendo in silenzio le indicazioni che arrivavano dal megafono del preside, poi, a emergenza ultimata, sono stati accompagnati dai vigili del fuoco nelle classi, a riprendere gli zaini e le altre cose lasciate nell’emergenza.

Il dirigente scolastico ha ricevuto immediatamente la visita della sindaca di Latina Matilde Celentano: “La ringrazio a nome di tutta la scuola per l’attenzione che ha avuto, è stata vicina a tutti noi”.

IL RACCONTO

Da settimane all’esterno della scuola c’era un cantiere per il rifacimento di alcune condutture del gas che la ditta ha assicurato sarà chiuso già nelle prossime ore.