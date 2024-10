Aprilia, boom di nascite nelle ultime 48 ore: vengono al mondo in 17

APRILIA – “L’Ospedale Città di Aprilia ha registrato un eccezionale aumento delle nascite nelle ultime 48 ore, con un totale di 17 nuovi arrivati: 6 maschi e 11 femmine”. Lo rende noto la struttura sanitaria sottolineando che si tratta di un “fenomeno sorprendente in un periodo storico in cui il tasso di natalità è in costante diminuzione”.

“Siamo entusiasti di annunciare questo straordinario risultato. La nascita di così tanti bambini in un breve arco di tempo è un segnale di speranza e vitalità per la nostra comunità. Questo evento rappresenta una controtendenza rispetto ai dati nazionali che evidenziano una riduzione delle nascite, e ci fa riflettere sull’importanza di supportare le famiglie nel loro percorso di crescita”, ha commentato il Direttore Generale dell’Ospedale, Gabriele Coppa sottolineando anche che “l’ospedale ha messo in atto una serie di iniziative per garantire un’assistenza di alta qualità ai genitori e ai neonati, contribuendo a creare un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita”.

“È fondamentale che continuiamo a lavorare insieme per incentivare la natalità e offrire supporto a chi decide di formare una famiglia”, ha aggiunto Coppa “Questo è solo l’inizio di un percorso che vogliamo intraprendere, affinché l’Ospedale Città di Aprilia rimanga un punto di riferimento per tutte le future mamme e papà.”