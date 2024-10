Cerca di coprire il figlio 31enne, denunciata mamma di Norma

NORMA – Ha cercato di coprire il figlio ma ha finito per essere denunciata insieme a lui. Una signora di Aprilia ha ricevuto la visita dei carabinieri dopo che suo figlio, un 31enne, era stato denunciato per aver saccheggiato l’abitazione di una 66enne di Norma lo scorso 16 luglio. I militari hanno rinvenuto nella casa del ragazzo alcuni oggetti preziosi ma la madre ha assicurato che le appartenevano. Gli stessi monili sono stati poi riconosciuti dalla donna derubata e così la signora è stata denunciata per ricettazione in concorso e falsa attestazione a pubblico ufficiale.