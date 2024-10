Basket Benacquista, sconfitta in casa contro Rieti

LATINA – Nonostante la squadra abbia mostrato maggiore verve, rispetto alla gara di domenica scorsa a Chieti, l’esordio casalingo non è coinciso con la prima vittoria stagionale. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ceduto il passo alla Npc Rieti (84-91), al termine di una sfida in cui ha costantemente inseguito gli avversari. Se da un lato l’essere un gruppo totalmente nuovo, sia giocatori che staff, richiede certamente un tempo maggiore per creare le giuste sinergie, dall’altro è legittimo che ci sia una parte di amarezza e insoddisfazione per non aver ancora raggiunto il livello prestazionale che ci si aspetta. Ora si deve comunque guardare immediatamente avanti, resettare tutto, risollevare il morale e prepararsi con rinnovato entusiasmo alla nuova sfida casalinga di domenica.

Il prossimo appuntamento è per domenica 6 ottobre alle ore 18:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la Luiss Roma, altra compagine laziale, in occasione della terza giornata della regular season.