La Provincia di Latina sarà tappa dei Giochi Interprovinciali Senza Frontiere

LATINA – Latina sarà tappa dei Giochi Interprovinciali Senza Frontiere di GAME UPI per promuovere l’inclusione sociale tra i giovani. La Provincia di Latina promuove e organizza l’evento che è anche tappa dell’Italia centrale ospitando le Province di Lucca, Grosseto, Perugia, Terni, Fermo, Viterbo, Sassari. Dieci squadre delle rispettive dieci province del Centro Italia, tra cui Latina, Rieti e Frosinone, si sfideranno nei “Giochi senza Frontiere” a Latina il prossimo weekend: il 5, 6 e 7 ottobre. “Un’occasione per promuovere e valorizzare lo sport per la sua straordinaria capacità di aggregare, includere e sviluppare valori positivi”, sottolinea il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli.

IL PROGRAMMA – Nella prima giornata di sabato 5 ci sarà al Borgo di Fogliano l’“Incontro di benvenuto” con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il Direttore di Upi Lazio Gaetano Palombelli, il Sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, l’amministratore Unico Diego Cianchetti, il Direttore Generale, Livio Mansutti e il Direttore Didattico, Rita Saba, della Latina Formazione e Lavoro, partner esecutivo del progetto. Testimonial d’eccezione per l’apertura dei giochi, Vincenzo Abbagnale, atleta olimpionico campione mondiale di canottaggio.

La seconda giornata sarà completamente dedicata ai giochi interprovinciali con “Assalto alla Piazza”, che vedrà il centro di Latina animarsi grazie alle prove divertenti e bizzarre che vedranno sfidarsi le squadre nei GIOCHI SENZA FRONTIERE. Orienteering, soluzioni di enigmi, abilità sportive e caccia al tesoro saranno alla base delle sfide che coinvolgeranno le squadre, espressione di ogni Provincia partecipante, in percorsi “a sorpresa” disegnati nella città.

Per rafforzare le finalità del progetto, i giochi interprovinciali si concluderanno lunedì 7 ottobre al Museo Piana delle Orme, con una visita culturale al parco tematico e i saluti ai partecipanti.

“È per noi un onore ospitare i giochi interprovinciali che si svolgeranno il 5, 6 e 7 ottobre a Latina. – ha dichiarato il Sindaco di Latina Matilde Celentano – Ci aspettano tre giornate organizzate all’insegna del divertimento, dello sport, della socializzazione e dell’integrazione che vengono in seguito alla Settimana europea dello sport che si è appena conclusa e che ha visto migliaia di atleti provenienti da tutta la provincia riempire le nostre piazze. Ancora una volta il centro di Latina si animerà grazie allo sport, di cui la nostra amministrazione condivide i valori perché ritiene che siano portatori di inclusione, uguaglianza, benessere sociale e crescita individuale”.

“Latina sarà la tappa dell’Italia centrale dei giochi interprovinciali senza frontiere e ospiterà i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni provenienti da Lucca, Grosseto, Perugia, Terni, Fermo, Viterbo e Sassari. – ha commentato l’Assessore allo Sport Andrea Chiarato – In qualità di assessore allo Sport e alle Politiche giovanili non posso che essere orgoglioso che la nostra provincia partecipi al programma nazionale incentrato sulla tematica sportiva, in cui lo sport viene considerato strumento potente di inclusione dei giovani, integrazione sociale e aggregazione tra pari”.

“Siamo estremamente onorati di essere stati scelti per gestire questo importante programma in collaborazione con UPI – ha dichiarato l’Amministratore Unico della Latina Formazione e Lavoro, Diego Cianchetti. – Crediamo fermamente che dare spazio allo sport e a momenti di incontro con la comunità locale sia fondamentale per promuovere uno stile di vita sano e attivo. Lo sport è la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola e, pertanto, la pratica sportiva, a vantaggio di tutti, è un pilastro essenziale per il benessere collettivo. Come Latina Formazione e Lavoro siamo lieti di poter contribuire a diffondere i valori universali ed intramontabili dello sport. Un ringraziamento speciale va all’Associazione Sportiva ASD Nissolino Intesatletica, con la quale abbiamo lavorato a stretto contatto per ideare e realizzare la giornata del 6 ottobre, che culminerà con l’evento ‘Assalto alla Piazza’. Il nostro grazie va anche alla Provincia di Latina, che ci ha dato l’opportunità di coordinare il progetto e confrontarci con altre province, favorendo un dialogo costruttivo e una cooperazione virtuosa. Infine, un sentito ringraziamento a tutto il personale di Latina Formazione e Lavoro, che con impegno e dedizione ha contribuito alla realizzazione e al successo di questo evento.”

I Giochi interprovinciali sono la fase apicale del progetto M.A.G.I.A. (Movimento, Azione Gioco e Alimentazione Sana), per promuovere la pratica sportiva tra i giovani, 14 e i 35 anni, che vede come capofila la Provincia di Latina.