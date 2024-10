Basket, trasferta insidiosa a Jesi per la Benacquista Latina

Dopo una settimana di lavoro intenso in palestra, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta ad affrontare la trasferta in terra marchigiana. I nerazzurri affronteranno a domicilio la temibile General Contractor Jesi alle ore 18:00 di domenica 13 ottobre, sul parquet del PalaTriccoli, in occasione della quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale. Una sfida che si prospetta intensa e difficile, considerando che l’Academy è reduce da un avvio di campionato in cui non ha ancora smosso la propria posizione in classifica, e che vorrà certamente ben figurare di fronte al pubblico jesino. A onor del vero, anche se la squadra guidata da Coach Ghizzinardi è ancora ferma in fondo alla classifica del Girone B, ha dimostrato in tutte le 3 gare precedenti forza e valore e le sconfitte sono maturate tutte negli istanti finali e in due occasioni con uno scarto di un solo punto.

Sul fronte pontino non mancano, però, le motivazioni. La convincente vittoria di domenica scorsa ha risollevato il morale e rinnovato l’entusiasmo all’interno del team. Nel roster della Benacquista ci sono due ex: Daniele Merletto e Tommaso Rossi, entrambi nella scorsa stagione a Jesi, con cui hanno disputato le semifinali playoff.

Sarà una battaglia, Latina ne è consapevole e sa che dovrà lottare su ogni singolo pallone e fino all’ultimo secondo per provare a espugnare il PalaTriccoli.

Intanto è iniziata la campagna abbonamenti 2024/2025 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, militante nel campionato italiano di Serie B Nazionale. Abbonarsi è il solo modo per avere la certezza assistere a tutte le prossime 12 partite casalinghe in programma al Palasport Cisterna di Latina della regular season della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e consentirà anche procedure di accesso più rapide al Palazzetto. Sono stati previste formule speciali per nuclei familiari, universitari, over 65, under 25 e forze dell’ordine.

Gli abbonamenti potranno essere prenotati online.