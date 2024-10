Cisterna Volley in campo domenica contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley è pronto a sfidare la Gas Sales Bluenergy Piacenza in casa, domenica 15 ottobre alle ore 18:00, nel match valido per la terza giornata di SuperLega 2024/25. La squadra guidata da coach Falasca cercherà di riscattare le prime due giornate di campionato e di ritrovare il successo davanti al proprio pubblico, dopo il tie-break perso contro Rana Verona e la sconfitta casalinga contro l’Itas Trentino.

IL PREPARTITA – Il Cisterna Volley si presenta a questo appuntamento con la determinazione di migliorare quanto mostrato finora. La sconfitta per 3-2 a Verona ha lasciato comunque segnali positivi. Nelle classifiche di rendimento, Cisterna si conferma tra i protagonisti. Dopo le prime due giornate di campionato, Theo Faure e Jordi Ramon figurano nella top 5 dei migliori realizzatori della Superlega: il francese ha totalizzato 44 punti, piazzandosi al secondo posto, a un solo punto di distanza dall’opposto di Monza, Szwarc. Ramon, con 38 punti nelle prime due partite, occupa la quarta posizione. Dietro in seconda linea Domenico Pace si è distinto come uno dei migliori in ricezione nel suo ruolo, prendendo subito per mano la retroguardia di Cisterna nelle prime due uscite ufficiali.

La partita contro Piacenza riporta alla mente i recenti confronti, tra cui l’ultimo disputato proprio al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina il 3 aprile 2024, quando gli emiliani si imposero per 3-1 nei Playoff per il 5° posto. Nei tre precedenti tra le due formazioni, Piacenza ha avuto la meglio in due occasioni, mentre Cisterna ha ottenuto una sola vittoria. Il palleggiatore Michele Baranowicz, oggi punto di riferimento della regia pontina, affronta la sua ex squadra, avendo militato tra le fila di Piacenza nella stagione 2020/21.

L’AVVERSARIO – Piacenza, guidata da Andrea Anastasi, arriva a Cisterna con grande fiducia, forte delle due vittorie ottenute contro Modena (3-1) e Monza (3-0). La squadra emiliana, una delle principali candidate per le posizioni di vertice, schiera un roster di altissima qualità. Tra i protagonisti spiccano Antoine Brizard, campione olimpico e regista della squadra, l’opposto della nazionale italiana Yuri Romanò, il centrale cubano Robertlandy Simon, e le bande Uros Kovacevic e Stephen Maar. Piacenza ha già mostrato la sua forza con un attacco potente (56% contro Modena, 49% contro Monza), un muro solido (7 muri contro Modena, 10 contro Monza), e una ricezione stabile. Con questi numeri, gli emiliani sono in vetta alla classifica provvisoria, a punteggio pieno insieme a Trento.

LE DICHIARAZIONI

Jordi Ramon (Cisterna Volley):”Come squadra stiamo bene, ci è mancata la vittoria nelle prime due uscite ma stiamo migliorando e siamo pronti per affrontare un impegno difficile come quello con Piacenza. Sappiamo cosa dobbiamo fare per poter approcciare bene la partita. Personalmente mi sento un giocatore migliore rispetto alla passata stagione, so allo stesso tempo che posso fare ancora meglio. Con un anno di esperienza alle spalle sto affrontando meglio alcune situazioni, conoscere bene poi i miei compagni di squadra aiuta nel nostro percorso. A Verona ci è mancata un po’ di incisività, abbiamo pagato degli errori evitabili, che in una partita tirata punto a punto hanno inciso in negativo per noi. Contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza giocheremo con il supporto del nostro pubblico, nel nostro palazzetto, dove in genere riusciamo sempre a esprimerci meglio. Non guardiamo l’avversario ma alla nostra prestazione, per provare a fare meglio delle prime due uscite”.

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Cisterna è una buona squadra con giocatori di ottima qualità e lo ha dimostrato in queste prime giornate di campionato dove, a mio parere, ha però raccolto meno di quanto avrebbe meritato. È una squadra difficile da affrontare che non molla mai, ci attende una partita difficile anche perché negli ultimi tempi in casa loro non abbiamo fatto un granché, la nostra volontà è quella di invertire questo trend e tornare a casa con dei punti”.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Cisterna Volley, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

CISTERNA VOLLEY

In carriera Regular Season: Enrico Diamantini – 14 attacchi vincenti ai 500, Theo Faure – 36 punti ai 500

In carriera tutte le competizioni: Daniele Mazzone – 1 attacchi vincenti ai 1600, Aleksandar Nedeljkovic – 25 punti ai 200

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA

In carriera tutte le competizioni: Antoine Brizard – 3 punti ai 400, Uros Kovacevic – 30 attacchi vincenti ai 2300, Stephen Maar – 9 punti ai 2900

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00