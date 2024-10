Body shaming contro la sindaca Celentano, Coletta: “È un atteggiamento sessista, va condannato”

LATINA – “Il body shaming non è mai uno scherzo e va condannato”. L’ex sindaco di Latina Damiano Coletta, principale esponente dell’opposizione in consiglio comunale a Latina, ha espresso solidarietà alla sindaca Matilde Celentano per le offese arrivate via social e puntualmente denunciate dalla prima cittadina.

“Commenti inaccettabili che meritano una ferma condanna – scrive in un post sui social Coletta – . Il body shaming non è mai uno scherzo o una critica ironica: è una forma di violenza verbale che spesso si nutre di sessismo, specialmente quando colpisce donne in posizioni di potere. Succede a Matilde Celentano ora che è sindaca, da anni Laura Boldrini – per dirne una – è sistematicamente attaccata su ogni ambito della sua vita. Commentare l’aspetto fisico di una donna, che si tratti di una figura pubblica o no, significa distogliere l’attenzione dalle sue capacità e dal suo operato, riducendo il suo valore a meri canoni estetici. È un atteggiamento sessista perché raramente agli uomini in ruoli omologhi vengono riservati gli stessi commenti.

Esprimo quindi la mia solidarietà a Matilde Celentano con la speranza che queste dinamiche tossiche (specie sui social) vengano superate e le critiche eventuali restino circostanziate sull’operato politico ed amministrativo. Come è giusto che sia”, conclude.