Cantiere davanti al Grassi, Sindaco e Vicesindaco di Latina incontrano il dirigente scolastico

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale questa mattina hanno ricevuto in Comune il dirigente scolastico del liceo scientifico G. B. Grassi Vincenzo Lifranchi. La prima cittadina, infatti, si era presa l’impegno di convocare Lifranchi in seguito alla fuga di gas, avvenuta la scorsa settimana, dal cantiere Italgas di via del Lido, che aveva reso necessaria l’evacuazione della scuola.

“Lo scorso 10 ottobre – afferma la prima cittadina – si è verificato un guasto accidentale durante i lavori di adeguamento della rete ad opera della società Italgas, che ha provocato una perdita di gas. Quel giorno mi sono recata subito sul posto per accertarmi delle condizioni di salute degli studenti, del personale scolastico e degli operatori coinvolti e non ho potuto far altro che complimentarmi con il dirigente scolastico Lifranchi per aver saputo gestire al meglio le fasi di evacuazione. Questa mattina, insieme al vicesindaco e assessore Massimiliano Carnevale, ho ricevuto Lifranchi al quale è stato comunicato che la fine dei lavori di potenziamento rete è prevista per la prossima settimana e che, nel periodo delle festività natalizie in cui la scuola sarà chiusa, verrà effettuato il ripristino. Nel frattempo, l’ufficio Ambiente si è occuperà di effettuare sopralluoghi per verificare la presenza di odore di gas dai tombini nei pressi del cantiere per inviare eventuali comunicazioni alla ditta. L’incontro – continua Celentano – è stato anche l’occasione per annunciare l’imminente riasfaltatura di via Sant’Agostino, dove è presente l’ingresso del liceo scientifico”.