Basket, la Benacquista tiene testa a Montecatini, ma la partita finisce 90-77

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una partita difficile sul campo di una delle formazioni meglio strutturate del girone. Dopo una partenza diesel, i nerazzurri riescono a recuperare il divario e a tenere testa alla Fabo Herons Montecatini per una buona parte del match. Peccato per la parte finale di gara in cui alcuni errori e la stanchezza hanno inciso sulla prestazione della squadra, che si è arresa ai toscani sul risultato finale di 90-77.

Anche in questa occasione, come già accaduto domenica scorsa a Jesi, la Benacquista ha dovuto fare a meno di Marco Giancarli, fermo per infortunio e le cui condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni per verificare se potrà disputare la partita di domenica prossima. Per Marco, ex Capitano degli Herons, una splendida accoglienza da parte del team toscano, che lo ha accolto con grandi applausi.

Nel corso della sfida con Montecatini si è fermato anche Lorenzo Baldasso per un problema al polpaccio. Il Capitano sarà sottoposto ai controlli medici nella giornata di oggi per verificare se si tratta di affaticamento muscolare.

Il prossimo appuntamento è per domenica 20 ottobre alle ore 18:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno l’altra formazione toscana La T Tecnica Gema Montecatini, in occasione della sesta giornata della regular season.