Cisterna , aveva in casa 13 chili di cocaina: arrestato 28enne incensurato

CISTERNA DI LATINA – Dodici chili di cocaina e oltre due di hashish è quanto ha trovato la polizia durante controlli effettuati a Cisterna di Latina. La scoperta nel quartiere San Valentino dove un uomo è stato notato acquistare sostanza stupefacente. Gli investigatori lo hanno immediatamente controllato recuperando una dose di cocaina appena acquistata e hanno bloccato lo spacciatore che si trovava poco distante.

La sorpresa però è arrivata a casa di quest’ultimo dove la perquisizione eseguita nell’immediatezza ha consentito ai poliziotti di trovare polvere bianca per un peso complessivo lordo pari a 12 chili e 799,45 grammi e altri 2 chili e 269,03 grammi di hashish. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati 4980 euro in contanti.

Per l’uomo, un italiano di 28 anni incensurato, è scattato l’arresto ed è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per capire la provenienza dello stupefacente ed eventualmente per conto di chi l’uomo lo detenesse.

La droga era nascosta tra l’abitazione e la cantina in diversi contenitori e in confezioni di vari pesi e misure. In particolare in cantina i poliziotti hanno trovato nove panetti di polvere bianca da oltre un chilo e 100 grammi l’uno, 21 panetti di hashish e nove buste termosaldate contenenti cocaina per pesi compresi tra i 30 e i 200 grammi. In casa oltre alla cocaina nascosta in alcuni barattoli e buste sono stati trovati gli strumenti necessari alla pesa e al confezionamento.