Roma, 41enne di Aprilia muore mentre si reca a lavoro

È Mario Terlizzese, 41enne residente ad Aprilia, la vittima di un incidente stradale avvenuto a Roma tre giorni fa, mentre l’uomo si recava a lavoro. Secondo quanto si apprende Terlizzase aveva preso i mezzi pubblici per arrivare nella Capitale da Aprilia, poi si era messo alla guida del suo monopattino per raggiungere il posto di lavoro nell’azienda dove lavorava come guardia giurata. In via di Val Fiorita, in zona Eur, il 41enne si è scontrato con una Smart, un urto violento che non gli ha lasciato scampo. Scaraventato a terra, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare e nella giornata di giovedì è stato dichiarato il decesso. La vittima era originaria della provincia di Taranto ma da diversi anni viveva ad Aprilia con la famiglia.