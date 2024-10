Sequestrata a Monte San Biagio una carrozzeria completamente abusiva

LATINA – Una carrozzeria completamente abusiva è stata sequestrata a Monte San Biagio dai carabinieri del N.I.P.A.A.F del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, nell’ambito di controlli in materia di prevenzione e repressione di reati ambientali. I militari hanno appurato che non era stata rilasciata l’autorizzazione all’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti per la fase di verniciatura e non era presente l’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali nel suolo e nelle acque superficiali, il tutto in violazione della normativa ambientale. Mancava anche l’autorizzazione comunale all’attività stessa. Per l’immobile di 340metri quadrati è scattato il sequestro, mentre per il titolare la denuncia