Cisterna Volley sconfitta da Piacenza per 3-1

(foto Paola Libralato per Cisterna Volley)

CISTERNA DI LATINA – Terza sconfitta stagionale per il Cisterna Volley, non basta una grande prova a muro per passare contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza. I pontini cedono il passo in casa sul 3-1 pur trovando risposte importanti dal solito Jordi Ramon, miglior realizzatore della squadra di casa con 18 punti messi a segno. Grazie a un grande Brizard, premiato MVP a fine partita, la squadra di coach Anastasi conquista il punteggio pieno, con Uros Kovacevic miglior realizzatore con 18 punti a referto.

“Oggi è stata una partita difficile, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha fatto una grande prestazione, noi abbiamo provato a giocarcela fino alla fine. Ora pensiamo subito alla prossima partita contro Perugia, l’importante sarà recuperare al meglio dopo lo sforzo di questa giornata. Personalmente sono molto felice di questa opportunità, lavoro sempre con l’obiettivo di ritagliarmi un mio spazio in campo e oggi è stato bello poter aiutare la squadra in campo una volta chiamato dentro”, il commento di Michael Czerwinski .

Il Cisterna Volley parte con Baranowicz opposto a Faure, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Ramon e Bayram in banda, con Pace libero. La Gas Sales Bluenergy Piacenza propone Brizard in diagonale con Romanò, Simon e Galassi al centro, Maar e Kovacevic in banda con Scanferla libero.

LA PARTITA – In avvio di partita l’equilibrio segna i primi scambi, con il punto di Ramon a tenere il primo parziale sull’8-8. L’ottimo servizio di Piacenza consente ai ragazzi di Anastasi di passare in vantaggio sull’11-16 con l’acuto dai nove metri di Maar. I pontini sono molto efficaci a muro: prima Nedeljkovic e poi Mazzone accorciano le distanze sul 15-17. Cisterna resta in scia, con il primo tempo del solito Nedeljkovic a siglare il 21-22. La squadra di Anastasi è brava a riprendere in mano il set, con il muro di Kovacevic per il set point sul 21-24 . Ramon sbaglia al servizio, chiudendo il primo parziale in favore degli ospiti

Nel secondo set cambia lo spartito, con il Cisterna Volley a prendere in mano la partita sin dalle prime battute. Faure apre il primo vantaggio sul 4-0, poi i pontini tengono a distanza Piacenza grazie al muro di Nedeljkovic sul 9-4. La diagonale di Bayram allunga ulteriormente la serie (14-8), poi Piacenza grazie al turno al servizio di Maar ritorna sotto sul 16-12. Due bordate di Ramon portano il Cisterna Volley al 21-15. Mazzone brilla nel finale, prima con un gran muro e poi in attacco, portando Cisterna al set point sul 24-18. L’errore al servizio di Kovacevic consegna il set a Cisterna.

Piacenza non si scompone, trovando nel terzo parziale continuità al servizio e in attacco. Faure firma il momentaneo 5-5, poi con Kovacevic è la squadra di coach Anastasi a passare sul parziale di 8-10. Baranowicz trova il muro vincente sul 12-14, poi è Mazzone a tenere in scia il Cisterna Volley sul 15-17. Romanò dai nove metri firma il 15-19. Falasca chiama in campo Tarumi e Czerwinski con il primo che mette a referto il suo primo punto in Superlega sul 18-23. Czerwinski in diagonale annulla i primi due set point sul 20-24, poi Kovacevic mette a terra il pallone del 20-25.

Nel quarto set sono i colpi di Bayram a tenere avanti Cisterna, con il punto di Nedeljkovic a siglare il 9-6. Piacenza, orchestrata da Brizard, ricuce il gap sul 12-12. Falasca inserisce Czerwinski al posto di Faure e l’austriaco risulta subito decisivo per segnare il nuovo vantaggio prima sul 15-13, poi con una grande diagonale sul 19-18. I pontini restano in scia sul 21-22 con la diagonale di Ramon, con Bayram ad annullare il primo match point sul 23-24. Simon con un primo tempo potente chiude il match.

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 25-19, 20-25, 23-25)

Cisterna Volley: Baranowicz 1, Bayram 13, Mazzone 10, Faure 9, Ramon 18, Nedeljkovic 8, Finauri (L), Pace (L), Tarumi 1, Czerwinski 5. N.E. Fanizza, Tosti, Diamantini, Rivas. All. Falasca.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 4, Kovacevic 18, Simon 6, Romanò 14, Maar 16, Galassi 5, Loreti (L), Scanferla (L), Andringa 0, Bovolenta 2. N.E. Salsi, Ricci, Mandiraci, Gueye. All. Anastasi.

ARBITRI: Brancati, Luciani, Sumeraro.

NOTE – durata set: 31′, 31′, 29′, 34′; tot: 125′. Spettatori: 1706