Cori, cade da quattro metri mentre fa parkour, 11enne ricoverato al Bambino Gesù

CORI – Un ragazzo di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa quattro metri mentre praticava il “Parkour”, l’attività ludico-sportiva fatta di salti e acrobazie tra palazzi e strutture urbane. L’incidente in piazza Romana dove il ragazzo si trovava con alcuni amici nel tardo pomeriggio di sabato ieri. Mentre saltava avrebbe per errore oltrepassato la balaustra che affaccia su un parcheggio, cadendo al suolo. I presenti hanno immediatamente dato l’allarme e attivato i soccorsi. Trasportato prima all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, successivamente è stato trasferito in eliambulanza, al Bambino Gesù di Roma. Sulla dinamica sono in corso le indagini la dei carabinieri di Cori.