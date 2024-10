Treni, variazioni notturne sulla linea di Latina per lavori a Termini

LATINA – RFI, Rete Ferroviaria Italiana, comunica variazioni alla circolazione dei treni per tutta la settimana in corso e fino a giovedì 25 ottobre in orario notturno.

In una nota la società di Ferrovie dello Stato ufficializza che “eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale ai deviatoi e binari della stazione Termini di Roma, per un valore complessivo di un milione di euro”.

Per questo la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche nelle notti dal 14 al 25 ottobre: coinvolta anche la linea che passa per la provincia di Latina. In particolare per quanto riguarda la linea che attraversa i comuni pontini, nelle notti del 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,e 25, alcuni treni regionali Roma-Napoli e Roma-Nettuno subiscono modificazioni di percorso, con cancellazioni o limitazioni con possibile variazione della stazione di termine corsa.