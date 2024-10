Disastro linea ferroviaria, trenta treni cancellati per la “disconnessione” di Roma Termini

LATINA – Un disastro la linea ferroviaria Roma-Latina-Napoli e non solo, Treni cancellati dalle 6.30 di oggi, mercoledì 2 ottobre. La causa è indicata da RFI nella “disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina”». Impressionante la lista dei treni cancellati alcuni dei quali provenienti dalla provincia di Latina come il Treno da Minturno delle 6,36 e quello che si forma a Latina delle 7,06.

Circa trenta i treni, tra Alta velocità, Intercity e Regionali, coinvolti con ritardi e cancellazioni. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. E tra le ipotesi c’è anche quella di un attacco hacker.