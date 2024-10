Passeggeri “prigionieri” sul treno delle 8,20 da Latina passato alle 10,30 e mai arrivato a Roma

LATINA – “Prigionieri sul treno regionale diretto a Roma”. Sono infuriati i passeggeri saliti sul regionale proveniente da Formia delle 8,20 arrivato a Latina alle 10,30 e diretto a Roma. Dopo oltre due ore lo stesso convoglio si trova infatti ancora fermo a Pomezia. Ce lo riferisce un ascoltatore e succede dopo il grave guasto verificatosi sul nodo di a Roma che da questa mattina ha praticamente paralizzato la circolazione sulla Roma-Napoli Via Formia in entrambe i sensi di marcia, oltre che i treni di mezza Italia anche gli Alta Velocità da e per la Capitale. “Non ci danno comunicazioni e abbiamo visto almeno due treni superarci”, dice un passeggero esasperato per la situazione.

Alla fine, alle 13, i passeggeri hanno deciso di scendere in blocco dal convoglio e provare a salire su un treno di ritorno a Latina.

Alle 12:00 l’ultimo aggiornamento di RFI : “Prosegue l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni”. Questa mattina per la gravità della situazione si era anche parlato di un possibile attacco hacker.

Ci scusiamo per i disagi della giornata, disagi importanti. È avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l’impianto di

circolazione nel nodo di Roma. Le cause del guasto sono in corso di accertamento». Lo ha detto l’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio