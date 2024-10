Elodie, Giannini e Scarpetta a Sabaudia e San Felice Circeo

SABAUDIA – Elodie, Adriano Giannini e Eduardo Scarpetta animano Sabaudia e San Felice Circeo. Gli attori stanno girando alcune scene per il film “Performance” di Lucio Pellegrini, supportati dalla Latina Film Commission.

Nei giorni scorsi la cantante era stata fotografata a Terracina, durante le riprese di alcune scene al Tempio di Giove-Anxur, ieri pomeriggio invece, le riprese si sono spostate nella città delle dune dove Elodie è apparsa in Piazza del Comune in un costume di scena molto particolare. Le riprese proseguiranno toccando alcuni dei punti più suggestivi del territorio: tra le location scelte, infatti, troviamo anche il lungomare con la spiaggia di Sabaudia, il sentiero di Torre Paola e l’area pic-nic del Peretto a San Felice Circeo.

“Performance” è un nuovo progetto filmico che esalta le peculiarità paesaggistiche, storico-naturalistiche e architettoniche della provincia pontina e che vede coinvolta la Latina Film Commission nel supportare la produzione nei giorni di permanenza sul territorio.

“Siamo felici di poter supportare la produzione in questa nuova avventura cinematografica che tocca la provincia di latina. Questi luoghi, non mi stancherò mai di dirlo, hanno molto ancora da raccontare e in ogni progetto in cui vengono coinvolti riescono sempre a lasciare un segno. E siamo altresì contenti di poter contribuire allo sviluppo economico locale grazie alle produzioni che giungono sul nostro territorio. Anche in questo caso, infatti, la produzione sta usufruendo di diversi servizi, tra questi l’hotel, la guardiania, la manovalanza locale e diverse figurazioni – commenta Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission – La mia riconoscenza va alla produzione e alle amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo, al Parco Nazionale del Circeo, a Francesco Carminati e a tutti coloro che hanno contribuito nell’accoglienza e ospitalità di questo nuovo progetto cinematografico”.