Fabri Fibra cura la colonna sonora della serie tv Adorazione dal romanzo di Alice Urciuolo

LATINA – Adorazione, la serie Netflix prodotta da Picomedia liberamente tratta dall’omonimo primo romanzo della scrittrice pontina Alice Urciuolo, e diretta da Stefano Mordini, sarà disponibile sulla piattaforma il 20 novembre in sei puntate con una colonna sonora di Fabri Fibra. “Ma ci vediamo prima alla Festa del Cinema di Roma ad Alice nella città”, anticipa l’autrice 30enne in un post sui social.

La presentazione della serie sarà infatti in anteprima nella sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma che si terrà tra il 16 e il 27 ottobre, quando saranno proiettati i primi due episodi.

Nella clip ufficiale pubblicata da Netflix in queste ore intanto, c’è anche un assaggio delle musiche che accompagneranno la serie: “Ho perso le parole, ho un buco in mezzo al cuore” canta Fabri Fibra. Il rapper è anche supervisore musicale per la colonna sonora della serie per ragazzi girata tra Sabaudia, Latina e Pontinia dove è anche ambientata la storia raccontata da Urciuolo. Proprio a Pontinia infatti è scomparsa Elena, 16 anni, un fatto che sconvolge la piccola comunità e il gruppo di ragazzi che la frequenta. “Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale”, si legge nella sinossi.

NEL CAST: Noemi Magagnini (Vanessa), Alice Lupparelli (Elena), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Giulio Brizzi (Giorgio), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara), Claudia Potenza (Manuela), Max Mazzotta (Ricotta). Con Mario Sgueglia (Andrea) e con Ilenia Pastorelli (Enza)