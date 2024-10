Forza Italia visita l’ospedale Goretti di Latina

LATINA – “A Latina, nei giorni scorsi, insieme al consigliere regionale, Angelo Tripodi, il coordinatore provinciale, Giuseppe di Rubbo, il commissario comunale di Latina, Stefano Cardillo, i consiglieri comunali Mauro Anzalone, Fausto Furlanetto e Giuseppe Coriddi e l’assessore Antonio Cosentino, abbiamo visitato il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti incontrando il DG ASL, dott.ssa Cenciarelli, e il primario dott.ssa Rita Dal Piaz”, è quanto afferma in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo. “Lo faremo periodicamente, non solo per manifestare tutta la nostra solidarietà e disponibilità, ma – aggiunge – anche per tenere un contatto continuo con chi è in trincea ogni giorno per garantire il diritto alla salute dei cittadini e per affrontare insieme le criticità e i bisogni su cui la ASL e la Regione stanno già lavorando. Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legge per il contrasto alle violenze contro gli operatori sanitari – prosegue – aumentiamo i presidi di sicurezza nei pronto soccorso e estendiamo la flagranza di reato alle 48 ore successive agli episodi di aggressione. Un primo passo per garantire agli operatori sanitari di poter lavorare con più serenità, e che si aggiungono all’inasprimento delle pene approvate lo scorso anno. A ciò si dovranno necessariamente affiancare un maggior numero di assunzioni e interventi per potenziare i servizi sanitari territoriali, razionalizzare gli spazi e combattere anche le querele temerarie. Non possiamo tollerare che le nostre donne e uomini, che dedicano la loro vita alla cura degli altri, rischino la vita sul luogo di lavoro”, conclude.