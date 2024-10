Il Cisterna Volley a lavoro verso la prossima sfida contro Perugia

CISTERNA – Il Cisterna Volley si appresta a vivere due sfide impegnative lontano da casa, iniziando domenica alle 18:00 contro i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia, al PalaEvangelisti. La squadra pontina è reduce da partite combattute contro avversari di alto livello come Itas Trentino, Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza, dimostrando grande carattere e un rendimento sempre in crescita, pur cercando ancora il primo acuto stagionale. Nonostante le sconfitte, il Cisterna Volley ha spesso saputo tenere testa ai big della Superlega, dimostrando solidità specialmente a muro, dove nell’ultima partita contro Piacenza, Mazzone & Co hanno realizzato 13 muri vincenti.

L’AVVERSARIO Reduce da due trasferte, la Sir torna a giocare in casa dopo il successo per 3-0 all’esordio contro Rana Verona, in un PalaBarton che vide proprio il Cisterna Volley inaugurare, seppur in un allenamento congiunto, la prima di una lunga serie di impegni per la squadra di coach Lorenzetti. Sono sei i giocatori inamovibili nel ricco scacchiere di Perugia. Ben Tara, Giannelli, Loser, Russo, Semeniuk e Colaci hanno preso parte a tutti gli 11 set disputati fin qui. L’unica variazione, quella nel reparto schiacciatori, ha visto, complici gli infortuni di Ishikawa e Plotnytskyi, esordire Nicola Cianciotta contro Modena. Tra le carte a disposizione di coach Angelo Lorenzetti anche l’opposto Jesus Herrera, 4 ace realizzati al pari del capitano Giannelli e del compagno di reparto Ben Tara.

I NUMERI In casa Sir Susa Vim Perugia proprio l’azzurro Simone Giannelli si conferma uno dei migliori palleggiatori per efficienza del campionato, decisivo nel conservare l’imbattibilità stagionale in campionato fin qui per la Sir. Il miglior marcatore degli umbri è Kamil Semeniuk con 36 punti realizzati ed il 41,1% di efficacia. Al centro Augustin Loser e Roberto Russo hanno mostrato già ottimi numeri, con l’argentino a quota 28 punti e il secondo a 24. Nell’ultima uscita esterna, contro la Valsa Group Modena, gli umbri hanno trovato buone risposte dal giovane schiacciatore Nicola Cianciotta, trovando in Russo e Ben Tara i tenori offensivi in grado di espugnare in tre set il PalaPanini. Nel corso del match è entrato anche l’unico ex del confronto Alessandro Piccinelli, protagonista nella passata stagione con la maglia del Cisterna Volley.