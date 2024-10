In commissione urbanistica procede il disegno della variante del PPE di Borgo Carso

LATINA – Oggi la Commissione urbanistica del Comune di Latina, presieduta dal consigliere comunale Roberto Belvisi, ha discusso diversi temi importanti, tra cui si è ratificata la delibera del Consiglio comunale n. 108 relativa alla società Cespe srl, poi si è proceduto in merito alla redazione della variante del PPE di Borgo Carso. Il primo punto riguardava la ditta Cespe srl, che si occupa di recupero inerti, posta dietro la ex Nexans al Km 66.500 della strada Pontina, che aveva fatto richiesta di un permesso a costruire in deroga, realizzando dei mq atti a ospitare nuovi uffici e avvalendosi anche di coperture tramite pannelli fotovoltaici. Il secondo punto abbracciava un ulteriore passo in avanti nella redazione della variante del PPE di Borgo Carso, dopo i vari approfondimenti del lavoro svolto dai tecnici, incaricati una prima volta nel lontano 2007 e con successivi interventi fermi al 2020. Così è stata formulata una nuova proposta, come la realizzazione di una nuova area per le attività scolastiche, in modo da consentire un ulteriore recupero di aree considerando lo stato di fatto e la nuova viabilità che verrà realizzata. Ricordiamo che il nuovo piano è stato sviluppato pensando alla realizzazione dei cosiddetti comparti per consentire insieme alla realizzazione delle cubature anche la nuova viabilità e le opere di urbanizzazione. “I passaggi di oggi sono stati fondamentali, molto più di essere interlocutori. Infatti, i commissari hanno apprezzato la proposta progettuale della variante del PPE anche se inevitabilmente andranno ancora definiti alcuni punti in modo che questi possano diventare strategici per lo sviluppo della comunità” ha sottolineato Roberto Belvisi.