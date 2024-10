Referendum contro l’autonomia differenziata, Anpi: “In provincia di Latina raccolte 10mila firme”

LATINA – Dopo il successo della raccolta di firme per la richiesta di Referendum contro l’Autonomia Differenziata, l’Anpi Latina organizza un dibattito pubblico sul tema “Emergenza democratica e fenomeno dell’astensionismo” in programma sabato 12 ottobre alle 10,30 nel Giardino del Patto in Via dell’Industria a Latina Scalo.

“Il risultato è stato importante. Il 26 settembre u.s. il Comitato Promotore del quale facciamo parte ha consegnato in Cassazione 1.291.488 firme. In provincia di Latina tra banchetti e on-line sono state raccolte circa 10.000 firme. La Corte Costituzionale ha fissato nella data del 12 novembre p.v. la discussione dei ricorsi presentati dalla Regione Puglia e Toscana. L’8 ottobre sarà fissata per lo stesso giorno (12 novembre), la discussione dei ricorsi presentati dalla Regione Sardegna e Campania. A seconda dell’esito di merito, sapremo se ci sarà l’ammissibilità del Referendum e la sperata apertura della tornata di voto”, dicono da Anpi Latina.

In caso di voto sarà necessaria una larga partecipazione perché la raccolta di firme raggiunga il suo scopo.

“La scommessa è data dalla certezza che tutti andremo alle urne per agire il diritto al voto, rispondere coscientemente al dovere di voto e dire SI ALL’ABROGAZIONE DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI. Perché è necessario salvaguardare la democrazia, la libertà, i diritti in forma egualitaria per tutti, l’Italia una e indivisibile. Questa è la nostra nuova resistenza, partigiani del terzo millennio”, dicono ancora da Anpi.

L’appuntamento di sabato 12 ottobre a Latina Scalo ha l’obiettivo di ragionare sull’importanza della partecipazione e del voto per incidere nelle scelte che più coinvolgono da vicino i cittadini. Ci saranno la presidente dell’Anpi Provinciale di Latina Teresa Pampena, i giornalisti Valerio Strinati e Vincenzo Vita, Vincenzo Calò della segreteria Anpi Nazionale. Coordina il dibattito la presidente dell’Anpi Fondi, Giovanna Sposito.

In caso di pioggia l’incontro si svolgerà presso la sala dell’ex cinema Enal in viale della Stazione 170.