La Regione Lazio al TTG di Rimini per promuovere il Turismo sostenibile

LAZIO – La Regione Lazio quest’anno è al TTG di Rimini per illustrare la proposta di un turismo sostenibile, basato sull’experience e sulla scoperta dei luoghi insoliti, fuori dai percorsi più affollati, ma non meno affascinanti.

Il Lazio – con uno stand condiviso con Roma Capitale di circa 700 mq all’insegna del green, realizzato con materiali ecosostenibili e arricchito dalla presenza di giardini pensili con piante e fiori di vario genere – mostrerà alle migliaia di visitatori le molteplici potenzialità del territorio, a partire dalla Città Eterna fino ai borghi più piccoli e suggestivi.

«Attraverso lo slogan “C’è tutto un Lazio intorno” vogliamo continuare a valorizzare Roma e allo stesso tempo fare in modo che il visitatore sia invogliato a conoscere il resto della regione. Per questo è fondamentale lavorare su iniziative congiunte di comunicazione, promozione, organizzazione di grandi eventi per raccontare un Lazio che parte da Roma, ma non si ferma ai confini della Capitale», spiega l’assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport, Elena Palazzo, che mercoledì 9 ottobre, alle ore 11, inaugurerà lo stand assieme al presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, alla vicepresidente della Commissione Turismo e Sport Edy Palazzi e all’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Nella stessa giornata, alle ore 14, l’assessore Palazzo incontrerà il collega di Roma Capitale Onorato e il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli per un tavolo su “Turismo e Grandi Eventi a Roma: il biennio dei record: 2023-2024”.

Lo spazio dedicato al Lazio e a Roma durante la tre giorni riminese si animerà in molti modi: verranno mostrati da vicino i luoghi più suggestivi della regione grazie alla tecnologia. Con i visori 3d e grazie alla realtà aumentata sarà infatti possibile fare un viaggio virtuale immersivo.

Si potranno gustare le eccellenze enogastronomiche del Lazio con assaggi di prodotti a Km zero e show cooking che sorprenderanno il pubblico. Verranno inoltre ospitati 35 operatori specializzati nell’incoming e proposti diversi momenti di riflessione con 11 tavoli tematici che metteranno in luce ogni singola provincia del Lazio. Nei panel, in programma fino all’11 ottobre, si spazierà dal turismo religioso al wedding, dal turismo balneare al cineturismo fino al folklore, alla storia e all’archeologia.

«Partecipare al TTG di Rimini significa non solo promuovere il nostro territorio, ma anche raccontare una storia fatta di tradizioni, innovazione e capacità di adattamento. E il Lazio ha molto da raccontare, perché è una regione che non smette mai di sorprendere e di innovarsi», conclude l’assessore Palazzo.