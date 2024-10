Latina, crolla a terra in casa dell’amico, lui prova inutilmente a rianimarla. Disposta l’autopsia sul corpo di una 24enne

LATINA – Una ragazza di 24 anni è morta improvvisamente domenica sera in casa di un amico a Latina, una tragedia inattesa e inspiegabile allo stato attuale. Per questo la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della giovane.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia con l’aiuto dell’ amico rimasto sotto shock per l’accaduto, i due si erano incontrati nell’appartamento di lui e durante la serata, senza che ci fossero state avvisaglie, la ragazza si è accasciata priva di sensi. E’ stato proprio il ragazzo, uno sportivo, a prestare i primi soccorsi, avendo conoscenza delle manovre di rianimazione, contemporaneamente ha chiamato il 118, ma al loro arrivo anche i sanitari non hanno potuto fare nulla di più e hanno dichiarato il decesso della 24enne, chiedendo come di prassi l’intervento delle forze dell’ordine che hanno svolto i primi accertamenti e un sopralluogo nell’appartamento.

Da quanto emerso nelle scorse ore, non sono stati riscontrati segni di violenza e non c’era evidenza dell’uso di stupefacenti. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un arresto cardiaco, ma le cause potranno essere accertate solo con l’esame autoptico che sarà eseguito nella giornata di oggi.