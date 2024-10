Latina, inaugurato il Parco Porta Nord

LATINA – Percorsi ciclabili e pedonali, panchine, area giochi per bambini, campo di calcetto, soste relax, itinerario agility dog e anche un laghetto. E’ questa la “fotografia” del parco pubblico “Porta Nord”, inaugurato oggi pomeriggio nel quartiere Pantanaccio, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, del vice sindaco Massimiliano Carnevale, dell’assessore Michele Nasso e di numerosi cittadini che hanno assistito all’evento con particolare interesse. Presenti anche i consiglieri comunali Serena Baccini, Dario Bellini, Federica Censi, Pina Cochi, Damiano Coletta, Floriana Coletta, Valentina Colonna, Giuseppe Coluzzi, Giuseppe Coriddi, Claudio Di Matteo, Fausto Furlanetto, Alessandro Porzi, Nazzareno Ranaldi e Vincenzo Valletta e i componenti dell’associazione di promozione sociale “Quartiere Pantanaccio 2017”.

“I residenti della zona – ha affermato il sindaco Celentano – ma anche tutti gli altri cittadini di Latina, potranno beneficare di questo spazio realizzato con particolari accorgimenti finalizzati al rispetto dell’ambiente e al contrasto del cambiamento climatico. Sono stati piantati 134 alberi ed è stato realizzato un tappeto erboso per un’estensione di 5.000 metri quadrati. Le attrezzature presenti sono state pensate per ogni età.”

La prima cittadina ha poi ringraziato l’Aps “Quartiere Pantanaccio 2017”, proponente di un patto di collaborazione per la tenuta del verde all’interno dell’area. “Nelle more di una modifica al Regolamento dei patti di collaborazione con il Comune, che consentirà di liberare i proponenti dagli oneri assicurativi, e del perfezionamento del patto per il parco inaugurato oggi, l’Aps Pantanaccio 2017 si è proposta di provvedere all’apertura e chiusura di questa meravigliosa area. E per questo ringrazio pubblicamente i volontari del sodalizio”, ha precisato il sindaco Celentano.

Il taglio del nastro si è trasformato subito in un’escursione collettiva che ha consentito ai primi visitatori di scoprire le caratteristiche del parco: le pavimentazioni in materiale drenante permettono il riassorbimento dell’acqua in falda, senza compromettere l’equilibrio idrografico del luogo e i sistemi di illuminazione sono stati concepiti con tecnologia Led.

Particolare curiosità ha destato la presenza del laghetto all’interno del parco: “Si tratta di un sistema sperimentale di depurazione naturale delle acque reflue – ha spiegato il vice sindaco Carnevale – E l’impianto di irrigazione è alimentato da vasche di accumulo delle acque meteoriche. Anche il parcheggio al servizio del parco è stato realizzato con materiale drenante”.

Nel corso del tour all’interno del parco, il vice sindaco Carnevale ha poi ricordato che i lavori eseguiti sono frutto di progettazioni che partono da lontano “a dimostrazione del fatto che la continuità amministrativa è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi e in particolare nel campo delle opere pubbliche”. “I lavori del parco – ha proseguito – sono stati finanziati per un importo di 1,8 milioni di euro, nell’ambito del programma ‘Latina anche città di mare – volano di riqualificazione urbana’ e le opere sono state appaltate per 1,07 milioni”. “I lavori iniziati ad agosto 2023 – ha precisato il vice sindaco – sono stati terminati nell’estate appena trascorsa. I percorsi ciclopedonali saranno presto ampliati, in direzione sud, con le risorse provenienti dal Fesr”.

“Corre l’obbligo di ringraziare gli uffici e in particolare il dirigente del Dipartimento Lavori pubblici e progettazione europea, l’ingegnere Angelica Vagnozzi, per la grande attenzione prestata all’intervento che oggi abbiamo inaugurato”, ha concluso il vice sindaco Carnevale.

Ascolta le voci del sindaco di Latina, Matilde Celentano e dell’assessore Massimiliano Carnevale al microfono di Domenico Ippoliti

ASCOLTA