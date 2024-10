Davide Fioriello eletto nel consiglio regionale Fidal Lazio

LATINA – Il pontino Davide Fioriello, è ufficialmente un nuovo membro del consiglio regionale Fidal Lazio dopo l’election day di domenica 13 ottobre 2024 con ben 3.045 preferenze, segno di fiducia da parte della comunità di atletica del Lazio.

“Sono felicissimo per questo importante risultato – ha dichiarato il neo-eletto consigliere regionale Fidal Davide Fioriello – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, ma prima di tutti il Presidente Regionale Fabio Martelli ed il Presidente Provinciale Giampiero Trivellato. Ora è il momento di lavorare insieme per lo sviluppo e la promozione del nostro sport. Il voto di fiducia ricevuto rappresenta un grande stimolo per affrontare le sfide future e per lavorare a stretto contatto con tutti gli attori del panorama dell’atletica, dai quali cercherò di imparare il più possibile per essere pronto a ricoprire al meglio l’incarico affidatomi”.

Per la Presidenza, confermata la fiducia a Fabio Martelli, rieletto alla guida del Comitato Regionale FIDAL Lazio per i prossimi quattro anni che commenta: “Con grande gioia accolgo la scelta delle società laziali per il rinnovo del mio mandato alla guida di FIDAL Lazio – sono cresciuto come Presidente insieme a loro e resto in ascolto delle loro istanze da tutta la regione, da Viterbo a Latina, passando per Rieti, Frosinone e Roma. Punto sul lavoro di squadra, sul one-to-one nei rapporti. Abbiamo creato un rapporto di fiducia con le società. Tanto abbiamo fatto e tanto c’è da fare. Ci lasciamo alle spalle un anno – in generale un quadriennio – pieno di eventi, non ultimi gli Europei di Roma 2024, fino alle Olimpiadi. E siamo pronti ad abbracciarne altri ad ogni livello, dalle province, regionali ma anche nazionali e internazionali, come gli Europei Allievi 2026 di Rieti. Eventi, ma anche soddisfazioni, che il nostro movimento ha coltivato col lavoro di tutti: quello del Comitato Regionale FIDAL Lazio, certo, ma soprattutto di tecnici, dirigenti, giudici, e soprattutto atleti di ogni età, categoria, specialità”.

Nel suo bagaglio in ambito sportivo, Fioriello, già presidente della asd In Corsa Libera, vanta di essere ideatore della Maratona Maga Circe. Nata nel 2020, è attualmente al 12esimo posto del ranking nazionale delle maratone d’Italia ed ha ospitato a febbraio 2024 il campionato Italiano individuale assoluto di Maratona. Fioriello è anche organizzatore della Mezza Maratona di Latina, gara molto nota e partecipata.

“Grande la soddisfazione, mia personale e di tutto il movimento pontino dell’atletica, compatto, per l’ottimo risultato portato a casa con l’elezione dell’amico Davide Fioriello a consigliere regionale Fidal – commenta Giampiero Trivellato presidente del Comitato Provinciale Fidal Latina – La performance era nell’aria, dal momento che Davide si è messo in luce ed è cresciuto a dismisura nell’ambiente dell’atletica pontina e laziale con varie iniziative innovative. Tra queste, la novità ed il successo dei “Giochi Scolastici” di preparazione ai campionati studenteschi e che portano l’atletica all’interno degli istituti; con l’affermato circuito podistico In corsa Libera divenuto uno dei più prestigiosi a livello regionale; poi, ciliegina sulla torta, la bellissima Maratona della Maga Circe che in soli 4 anni è stata onorata di fregiarsi di essere assegnataria del titolo di campione Italiano individuale assoluto 2024, oltre che la sempre in crescendo Mezza Maratona di Latina. Auguri buon lavoro a Davide nel nuovo comitato regionale, con la certezza che saprà incidere positivamente anche lì”.