Latina, pestaggio in centro, identificato e denunciato l’autore: è un ventenne sorvegliato speciale

LATINA – E’ stato individuato attraverso le analisi video acquisite e alle testimonianze raccolte dai carabinieri del Radiomobile di Latina, il giovane che la sera del 29 settembre a Latina, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver infastidito alcuni passanti, e in particolare due ragazze, ha aggredito un ragazzo che era intervenuto in difesa delle amiche, colpendolo con calci e pugni al volto.

Il giovane autore del pestaggio, un ventenne, è residente a Latina ed era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che gli avrebbe impedito di trovarsi fuori di notte, obbligandolo a restare presso il suo domicilio dalle 9 di sera e fino alle 6 di mattina.

I carabinieri, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato in stato di libertà per i reati di lesioni personali dolose e violazione agli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale.

La vittima del pestaggio è stata ricoverata al Goretti per le lesioni riportate tra cui la frattura dell’osso orbitale.