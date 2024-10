Rio Martino, fondi regionali bloccati, La Penna: “Nessuno ha spiegato il perché”

LATINA – I fondi regionali per il dragaggio di Rio Martino sono bloccati in Regione e con essi l’operazione “salvavita” per il porto canale. Dopo la relazione sul punto fatta dagli assessori all’Ambiente e alla Marina del Comune di Latina, Addonizio e Di Cocco questa mattina in commissione trasparenza, interviene il consigliere regionale Salvatore La Penna presente alla seduta, che segue da tempo le vicende dell’approdo.

“Siccome è necessaria un’accelerazione netta sull’erogazione del finanziamento per il dragaggio, sarebbe necessario che gli uffici regionali e comunali chiarissero i veri motivi che stanno ritardando oltremodo l’erogazione della somma stanziata”, dice La Penna

Si parla di circa 650mila euro del milione e 100 stanziati destinati al litorale di Latina nel 2019 per il Piano integrato di difesa della costa. La Penna aveva già sollecitato a luglio la Regione ad erogare con urgenza quelle somme anche per poter procedere alle fasi successive, in primis la gara per l’assegnazione dei posti barca ora possibile. Su questo punto, infatti, è stato definitivamente risolto, proprio grazie a un emendamento del consigliere Pd approvato in consiglio regionale nel febbraio 2020, durante la discussione della legge 1/2020, il problema della competenza dei Comuni sulle sponde.

“Invito tutti a lavorare insieme, classe politica e amministrativa, per completare il terzo lotto del porto canale. Siccome ci sono risorse europee sulla portualità non è impossibile lavorare ad un progetto che abbia questo obiettivo”, aggiunge il consigliere regionale pontino.