Latina, Prevenzione in rosa: un Villaggio della Salute e lezioni di yoga nei Giardini Comunali

LATINA – Un Villaggio della Salute allestito all’interno dei Giardini comunali è l’iniziativa promossa e organizzata dalla Asl di Latina, in collaborazione con il Comune capoluogo, per l’evento “Prevenzione in rosa” in programma sabato 12 ottobre al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Un’intera giornata dedicata al tema della prevenzione, nel mese dedicato a quella del tumore al seno, che vuole mettere a fuoco la salute della donna nel suo complesso: i principali rischi, la prevenzione attraverso i controlli periodici, ma anche attraverso gli stili di vita, la sana alimentazione, il movimento, lo sport e altro ancora, per ammalarsi meno e vivere meglio.

La giornata, che ha il Patrocinio della Regione Lazio ed è realizzata in collaborazione oltre che con il Comune, con la Sapienza Università di Roma Polo Pontino, con Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina e le Associazioni del Terzo Settore, si aprirà alle 10:30 con un convegno in programma nella sala De Pasquale del palazzo municipale con i saluti istituzionali della sindaca Matilde Celentano, padrona di casa, dell’assessore regionale al Turismo, all’ambiente e allo sport, Elena Palazzo, della commissaria straordinaria dell’Asl di Latina Sabrina Cenciarelli che ha voluto l’evento. Il Polo Pontino della Sapienza sarà presente con il preside della Facoltà di Medicina Paolo Villari.

GLI ESPERTI RISPONDONO – Saranno gli esperti a rispondere e illustrare varie tematiche di grande rilievo. Nell’ordine si parlerà di : Efficacia degli screening e l’importanza delle Breast Unit con i medici Fabio Ricci, Gloria Fanelli; Prevenzione delle patologie tumorali cutanee della popolazione femminile, rischio carcinoma base cellulare e melanoma carc. spino cellulare con la direttrice della Uoc di Terracina, professoressa Concetta Potenza e con la dottoressa Ilaria Proietti; Comportamento alimentare e malattie correlate, diabete e obesità nella donna con G. Guarisco; Stili di vita e prevenzione primaria con S. Iacovacci

A seguire, sempre nella sala De Pasquale del Comune, dalle 11.45 alle 12.00 una Tavola Rotonda per presentare gli attori della “Rete in rosa” con i rappresentanti delle Associazioni del terzo settore.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE – Dalle 12 alle 18 le attività si sposteranno nei Giardini del Comune dove è allestito il Villaggio della Salute e dove le cittadine e i cittadini, diu ogni età, studenti compresi, potranno accedere ad una serie di servizi, esami e attività di consulenza.

Per la prevenzione dei fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili, la ASL Latina metterà a disposizione personale per la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, colesterolemia, calcolo BMI. Gli esperti dell’Azienda sanitaria svolgeranno consulenza ginecologica, senologica e psiconcologica, anche in collaborazione con la LILT e l’ Ass. Valore Donna.

Previste anche attività di prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili con Croce Rossa Italiana.

Il personale sanitario della Asl offrirà consigli sui corretti stili di vita, sull’importanza del programma vaccinale, sulla promozione del benessere sui luoghi di vita e di lavoro.

Si potranno incontrare le volontarie delle associazioni ANDOS Latina, ANDOS Fondi, ANDOS Sezze, ANDOS Aprilia; dell’ Ass. Le Brigantesse Itri, Le Capricciose Formia-Minturno, Valore Donna Latina, ANNALAURA, Consulta delle Donne Cisterna, LIONS Latina Host, Latina Terre Pontine e Sabaudia San Felice Circeo Host; Ass. Mamma Margherita SS. Cosma e Damiano e incontrare l’osteopata dell’ Associazione Valore Donna.

SCREENING ONCOLOGICI – Contemporaneamente presso la Asl di Latina si potranno eseguire Mammografie o prenotare lo Screening della Mammella e della Cervice Uterina.

SCREENING DIABETOLOGICI E DERMATOLOGICI DONNA – Previsti anche Screening Diabete e Obesità nella donna e attività di prevenzione delle patologie tumorali cutanee

della popolazione femminile – ASL Latina.

YOGA e GINNASTICA – Centrale nella giornata sarà un corso di yoga con i maestri di Yoga della Brest Unit della ASL di Latina (dalle 12:00 alle 18:00 ), ma anche lezioni di attività motoria di gruppo, lezioni di ginnastica dolce di gruppo rivolte a donne e uomini, e dimostrazioni con la pagaia di Dragon Boat dell’associazione Lilt di Latina.

L’evento sarà accompagnato dalla mostra Bottega dell’Arte con l’esposizione di oggettistica realizzata da donne seguite dal Centro di Salute Mentale e dalle comunità terapeutiche della ASL di Latina.

Con l’unità mobile sarà attivo un vero e proprio ambulatorio screening itinerante che dopo Latina girerà in diverse date gli altri comuni del territorio.

L’intrattenimento musicale con il flauto traverso e il sax e brani di Morricone a cura della Uoc di Neuropsichiatria infantile.

Ci saranno anche Radio Immagine con collegamenti indiretta e Radioluna con una selezione di brani musicali.