Non ce l’ha fatta l’uomo accoltellato dalla figlia a Latina

LATINA – Si è spento nelle scorse ore all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina l’uomo di 67 anni che domenica 22 settembre era stato ferito gravemente dalla figlia con una coltellata al fianco che aveva trapassato rene e intestino. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia che era intervenuta nell’abitazione della famiglia in Viale Kennedy, l’uomo era stato colpito mentre dormiva e la moglie era uscita di casa per fare la spesa. Portato al Goretti in codice rosso era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni che in un primo momento sembravano migliorare, si sono poi andate progressivamente aggravando fino al decesso arrivato nel pomeriggio di sabato. La salma è stata posta sotto sequestro dal magistrato che dovrà stabilire se eseguire l’autopsia.

Nell’immediatezza dei fatti per la 38enne era scattata l’accusa di tentato omicidio e il giudice aveva disposto la custodia cautelare. Ora la posizione della donna si potrebbe aggravare.