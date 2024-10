Pallamano femminile, l’Adattiva Pontinia debutta in casa in European Cup

PONTINIA – Dopo il terzo successo stagionale in campionato, ottenuto in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì scorso contro il Sassari, l’Adattiva Pontinia è pronta a tuffarsi nella competizione europea. Il debutto stagionale in European Cup è in programma domani (sabato 5 ottobre) alle ore 18:00 contro il Malaga Costa del Sol: il match si giocherà al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia ed è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

«Arriviamo a questo appuntamento con qualche infortunio di troppo ma anche il Malaga, che sta disputando un grande campionato nella Liga Spagnola, sta avendo qualche defezione – Giovanni Nasta (direttore Adattiva Pontinia) – Il Malaga Costa del Sol è una delle squadre candidate alla vittoria finale della Coppa, per noi è un grande onore affrontare una squadra di questo calibro anche se forse sarebbe stato meglio avere un sorteggio più benevolo. Restiamo concentrati con l’obiettivo di fare la miglior partita possibile contro un avversario che ci fornisce grandi motivazioni».

Nelle competizioni internazionali la sfida di sabato (valida per il round 2) sarà molto importante perché il Pontinia è alla sua terza partecipazione consecutiva. Nel massimo campionato di pallamano femminile intanto l’Adattiva Pontinia, dopo la grandinata di gol con il Sassari (57-25), diventa leader provvisoria nella speciale classifica dei gol totalizzati (ben 142) e proietta Eleonora Colloredo al vertice della classifica dei migliori marcatori con 36 centri.