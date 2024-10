Pera Toons a Latina: il campione di vendite al Centro Commerciale Latina Fiori

LATINA – Pera Toons arriva a Latina. L’autore italiano più venduto il 4 ottobre incontrerà gli appassionati al Centro Commerciale Latina Fiori in occasione dell’uscita del nuovo libro “Ridere” in collaborazione con Mondadori Bookstore e la casa editrice pontina Tunué. Un attesissimo firmacopie con inizio alle ore 15:00. La mattina invece, Pera Toons-Alessandro Perugini sarà in diretta su Radio Immagine alle 9,10.

IL LIBRO – La gita al Museo di Storia Naturale di Pera, Kenny ed Ely sta per prendere una piega inaspettata! Il museo nasconde infatti terribili segreti, tra strane presenze, un direttore ambiguo e un telefono misteriosamente scomparso. I tre ragazzi dovranno usare tutto il loro ingegno per sventare un losco piano che vuole trasformare il museo in una sala giochi! Tra colpi di scena, risate e battute dissacranti, questa storia trasformerà una semplice gita scolastica in un’avventura ricca di mistero e amicizia, tra scheletri, dinosauri e robot parlanti. Siete pronti a seguire Pera e i suoi amici nella loro spassosa disavventura?

L’AUTORE – Pera Toons è il nome d’arte di Alessandro Perugini, grafico pubblicitario e fumettista. Ha collaborato per anni con brand e agenzie di rilevanza nazionale. Si afferma prima su Instagram con il famosissimo format Chi ha ucciso Kenny?, pubblicato da Tunué e uscito anche negli Stati Uniti. Negli ultimi anni si è fatto conoscere grazie ai social dove ha creato una community di appassionati di battute, freddure ed enigmi a fumetti. I suoi libri Ridi che è meglio, Sfida all’ultima battuta, Giochi e risate, Ridi a Creepypelle, DivertiMenti, Fatti una risata e Che Spasso! sono ormai dei classici dell’intrattenimento.

Per partecipare all’incontro al Centro Commerciale Latina Fiori è necessario acquistare il libro al Mondadori Bookstore di Latina Fiori e ritirare il pass al desk dedicato nel centro commerciale o direttamente in libreria in fase di acquisto. Sul pass sarà indicata la fascia oraria.