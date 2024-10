Gennaro Giudetti e Angela Iantosca a Latina per presentare: “Con loro come loro. Storie di donne e bambini in fuga”

LATINA – Torna in libreria, stavolta con “Con loro come loro. Storie di donne e bambini in fuga” (ed. Paoline), la giornalista pontina Angela Iantosca che presenterà questo suo ultimo lavoro scritto a quattro mani a Latina, giovedì 3 ottobre, alle 18, negli spazi di Via Cattaneo 5. Con lei ci sarà il coautore Gennaro Giudetti, dalla cui storia il libro ha preso le mosse.

Iantosca ha raccolto infatti il racconto dell’operatorie umanitario e del viaggio che da quattordici anni l’uomo ha scelto di compiere ogni giorno, vivendo a fianco di chi è considerato ultimo. Un viaggio che comincia in mare, con i salvataggi dei migranti, e prosegue nei campi profughi della Libia e in Colombia, in Ucraina e negli ospedali di Codogno e dello Yemen, durante l’emergenza Covid, e in Kenya tra gli ultimi degli ultimi, dove chi non rispetta le regole viene bruciato vivo nei copertoni abbandonati delle auto. Storie che parlano di possibilità, di assenza di pregiudizi, di desiderio di comprendere, vivendo con loro, come loro, nei campi profughi, sotto le bombe della guerra, nelle case famiglia. Storie vere, vissute dal protagonista sulla propria pelle.

Converseranno con i due autori le giornaliste Elena Ganelli e Graziella Di Mambro e il presidente di Articolo 21 Latina, Fabio D’Achille. L’appuntamento fa parte della rassegna Leggiamo la città.