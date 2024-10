Prevenzione in Rosa, grande adesione di cittadini nel Villaggio della Salute

Nella giornata di oggi in tantissimi hanno affollato la sala de Pasquale del Comune di Latina per l’evento Prevenzione in Rosa, aperto dalla testimonianza della sindaca Matilde Celentano come rappresentante istituzionale, ma anche come medico e paziente oncologica in cura: “Noi non siamo la nostra malattia”, ha detto in invitando le donne a mettere tutta l’energia possibile nel percorso oncologico. La commissaria straordinaria della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, ha promesso una sanità vicina al cittadino e proattiva, annunciando che l’ambulatorio mobile per le mammografie presente oggi davanti al Comune di Latina girerà tutta la provincia, isole pontine comprese.

A bordo dei truck sono state effettuate le mammografie e la prevenzione per i tumori della pelle, oltre che attività di consulenza. Dai giardini comunali, dove è stato allestito il Villaggio della Salute, sono risuonati i tamburi dei pazienti impegnati nei laboratori artistici fondamentali promossi dal dipartimento di salute mentale della Asl, per non sentirsi malati e anzi dare spazio alla parte sana di sé. Presenti tutte le associazioni e gli organismi che si occupano a titolo volontario di supportare le donne malate di cancro.

Tra i tanti temi e appuntamenti speciali si è parlato anche di disostruzione pediatrica: un corso per la disostruzione delle vie aree dei bambini è stata l’occasione per spiegare come intervenire nel caso di ostruzione parziale e ostruzione completa con la dimostrazione delle manovre, differenti ma molto semplici, da effettuare in caso di emergenza. Durante il corso è stato dimostrato anche come si effettua un massaggio cardiaco corretto e come si utilizza un defibrillatore. Le parole della dott.ssa Michela Danieli del Centro di Formazione e Stimolazione della Asl di Latina, al microfono di Roberta Sottoriva.

Interessante l’iniziativa collaterale promossa dagli studenti de La Sapienza Polo Pontino che hanno pensato di creare un questionario e farlo girare tra i ragazzi, con l’obiettivo di fare una fotografia del benessere psicofisico complessivo della popolazione studentesca nel capoluogo. Il documento, validato scientificamente, è arrivato nelle mani dei colleghi delle facoltà di Infermieristica, Radiologia e Medicina, ricevendo un ottimo feedback…

Presente durante tutto l’evento anche Radio Immagine con musica e interviste in diretta. Di seguito gli interventi della sindaca di Latina, Matilde Celentano, la commissaria straordinaria della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e il direttore sanitario aziendale della Asl pontina, Sergio Parrocchia.